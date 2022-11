Udinese-Lecce | infortunio al gluteo per Umtiti | costretto a uscire

(Di venerdì 4 novembre 2022)per Samuelalla Dacia Arena nella sfida tra il suoe l’. Il difensore campione del mondo in carica con la Francia èa lasciare il terreno di gioco già al 55? per via di un problema al. Sembrava solo una botta, ma Baroni fa entrare Pongracic. Intanto polemiche in campo tra il centrale transalpino e l’arbitro Fourneau, che lo ammonisce per essersi inizialmente rifiutato difuori per i soccorsi. SportFace.

Sintesi0 - 1 MOVIOLA 1 - Inizia il match 2 ...©LaPresseI bianconeri, guidati in panchina da Andrea Sottil, dopo una partenza fulminante, vivono un periodo di appannamento. La vittoria manca dal 3 ottobre scorso, 2 - 1 sul campo ...Il Lecce è in vantaggio 1-0 contro l’Udinese alla Dacia Arena alla fine del primo tempo. I pugliesi si portano meritatamente in vantaggio in casa dei friulani complici anche i due pali. Al 33' cross d ...Udinese-Lecce vale tanto per entrambe: due squadre che non attraversano un momento facile e che sono chiamate al riscatto. I giallorossi sabato scorso hanno perso in casa contro la Juventus, giocando ...