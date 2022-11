Tennis | Atp Parigi-Bercy | Musetti ko in 2 set e Djokovic in semifinale

(Di venerdì 4 novembre 2022), 4 nov. - (Adnkronos) - Novaksi qualifica agevolmente per ladel torneo Atp Masters 1000 di(veloce indoor, montepremi 5.415.410 euro). Il serbo, numero 7 del mondo e 6 del seeding, sconfigge l'azzurro Lorenzo, numero 23 del ranking Atp, con il punteggio di 6-0, 6-3 in un'ora e 13 minuti.

...sono pazzi per ile c'è un gran tifo. A Bergamo mi trovo benissimo, quest'anno ho anche noleggiato un auto e ho visitato la città. Bella, mi è piaciuta". Abituato a giocare nel circuito, ...'Non so se ci sarò alleFinals - ha detto Alcaraz subito dopo l'incontro con Rune - Devo andare a casa, fare degli esami e verificare l'entità del problema'. I tempi, d'altronde, sono ristretti ...Holger Rune sottolinea i progressi compiuti negli ultimi mesi dopo la partita vinta contro Alcaraz nei quarti a Bercy ...Conto alla rovescia per le Nitto Atp Finals a Torino. La città è pronta ad accogliere il meglio del tennis internazionale dal 13 al 20 novembre e le premesse ...