Poste italiane multate dall’Antitrust per informazioni mancanti o ingannevoli sui buoni fruttiferi

(Di venerdì 4 novembre 2022) Non ci si può più fidare neppure deipostali. L’investimento che nonni e genitori regalano a figli e nipoti. L’Antitrust ha erogato una sanzione di 1,4 milioni di euro a carico di(controllate al 65% dallo Stato) poiché la “la società ha omesso e/o formulato in modo ingannevoleessenziali relative ai termini di scadenza e di prescrizione dei titoli. Grazie alle iniziative prese nel frattempo daa favore dei consumatori, la multa è stata ridotta del 60%”. La normativa, spiega l’Antitrust, “prevede infatti che i diritti dei titolari deipostali si prescrivano dopo dieci anni dalla data di scadenza del buono, con la conseguenza che né il capitale né gli interessi siano più esigibili. Le ...

