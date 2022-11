Oracle vede il clouding in una maniera totalmente differente | lavoreremo in un altro modo in futuro

Leggi su computermagazine

(Di venerdì 4 novembre 2022) I servizi di Cloud stanno migliorando anno dopo anno, elo sa molto bene. Che cosa ha in mente di fare? Novità come quelle proposte danon sono male – Computermagazine.itL’evoluzione dei servizi Cloud Larry Ellison, che per chi non lo sapesse è fondatore di, ha dichiarato che nei prossimi mesi la società sarà in grado di ospitare dei dipendenti eccezionali per via del licenziamento da Amazon a causa dei costi troppo elevati. Tuttavia la parte più importante è rivolta all’Internet of Clouds, ossia un mondo-cloud dove l’interoperabilità sia al centro delle scelte tecniche. Non è un caso che siano davvero tante le compagnie che, al giorno d’oggi, tendono a rivolgersi al multi Cloud, chenon sono che dei servizi che fanno capo a più fornitori. Larry Elison, a tal proposito, ...