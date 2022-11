(Di venerdì 4 novembre 2022) In attesa degli psichedelici effetti conseguenti al combinato disposto della norma anti-rave votata dal Consiglio dei Ministri e dell’ispiratissima interpretazione che questa sicuramente troverà nelle procure di mezza Italia, si deve prendere atto che la sceneggiata law & order ha consentito a Giorgia Meloni di prendere due piccioni con una fava. Da una parte l’esecutivo ha potuto farsi bello con il proprio elettorato facendo la faccia brutta ai giovinastri fuori di testa, dall’altra è riuscito a occultare dietro questo provvedimento due vergogne di dimensioni decisamente più ragguardevoli per gravità e conseguenze: in primo luogo la norma, letteralmente eversiva, di neutralizzazione della pronuncia della Consulta sull’ergastolo ostativo, in secondo luogo il rinvio dell’entrata in vigore della riforma Cartabia, cioè la pre-rottamazione di un provvedimento che le procure associate ...

Linkiesta.it

Il proprietariocampo di Viterbo ('invaso' da 10mila raver nell'agosto 2021) ne dovette sborsare 300mila per rimettere a posto il terreno: l'anno successivo non ha potuto neppure seminare e ha ..."Vogliamo dargli un assaggio della vecchia magia", propone Carlo. "Ma sì, mandiamoli in", accetta Diana. Ed è subito bacio a favore di telecamere. Ecco una clip in esclusiva della ...inizio... Il delirio del sistema penale e le uguali responsabilità di destra e sinistra Per quanto riguarda il diritto penale, e non solo, entrambe le sponde politiche rimangono profondamente illiberali ...Il Milan torna dopo quasi 9 anni agli ottavi di Champions League. Col Salisburgo bastava un pareggio, invece gli uomini di Pioli scelgono di esagerare.