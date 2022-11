GF Vip | Carolina Marconi eliminata | tre vip in nomination

Leggi Anche 'GF',Marconi minaccia l'abbandono: 'Posso anche andarmene' La donna si dice inoltre dispiaciuta per non essere riuscita a chiarirsi con Edoardo nonostante il tanto tempo ...La quattordicesima puntata del 'Grande Fratello' vede l'eliminazione diMarconi , mentre tre vipponi finiscono in nomination . La modella perde il confronto al televoto con Pamela Prati, George Ciupilan e Patrizia Rossetti e una volta ...Grande Fratello Vip 2022-2023, eliminati oggi: chi è stato eliminato Tutte le informazioni nel dettaglio. Ecco cosa è successo ...Pagelle Grande Fratello Vip e eliminato 14a puntata. Marco Bellavia torna per Pamela Prati Tavassi show, scintille tra Micol Incorvaia e Edoardo Donnamaria ...