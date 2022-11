Evviva il 4 novembre la festa dei nostri padri!

Leggi su panorama

(Di venerdì 4 novembre 2022) di Pasquale Trabucco - Presidente Comitato 4Mio padre è morto da pochi anni e ricordava suo padre in trincea. Il Presidente Mario Draghi ancora oggi ricorda il padre, Carlo Draghi, combattente decorato della Grande Guerra e promosso sul campo capitano. Io, invece, ricordo mio nonno, il Fante Pasquale Trabucco di Giocondo classe 1899 combattente sul Grappa e ferito come tanti altri, fortunato per esser rientrato a casa mentre 650.000 non sono più tornati. Quando ero piccolo spesso cercavo di parlare con Lui della “guerra” nonno invece si limitava a farmi una carezza, chiedermi il bastone ed era quello il momento per capire che voleva rimanere solo…non sono mai riuscito a sentire racconti di guerra dalle sue labbra. Ci sono voluti molti anni per capire per quale motivo non volesse parlare di quella guerra che altri chiamarono il “tritacarne”; non era facile ...