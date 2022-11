Dal Cdm via libera al Nadef Meloni | 30 miliardi contro il caro energia Via libera a nuove trivelle

Perché la Nadef licenziatarivede la crescita tendenziale al ribasso: +0,3 anziché +0,6 per cento, come stimato a settembre. Oscillazioni bizzarre. Resta il fatto che, pur rivedendo al ...... ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine delche ha approvato la Nadef. "...è stata rivista al rialzo rispetto al tendenziale del precedente documento messo a punto...La Nadef (Nota di aggiornamento al Def) è stata approvata dal Consiglio dei ministri. L'entità della Manovra 2023 viene stimata in circa 21 miliardi di euro. In particolare, il premier Giorgia Meloni ...ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri, riunito a Palazzo Chigi, ha approvato la Nadef. “Individuiamo risorse per oltre 30 miliardi ...