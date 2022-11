Da Porte d’Auteuil a Bercy | a Parigi è ancora Musetti contro Djokovic

Leggi su sportface

(Di venerdì 4 novembre 2022) Terzo turno agli US Open, semifinale a Sofia e Firenze, trionfo a Napoli, (almeno) quarti di finale a. La metamorfosi di Lorenzosulle superfici rapide (cemento outdoor ed indoor), all’interno di un’annata nefasta dal punto di vista fisico per Matteo Berrettini e Jannik Sinner, rappresenta senza alcun dubbio la notizia più lieta per il tennis italiano. Una trasformazione ormai evidente, esponenziale, quasi clamorosa per i molti che, solamente qualche mese fa, argomentavano che il carrarino potesse esprimersi al suo meglio esclusivamente sulla terra battuta. I progressi sono tangibili soprattutto con il dritto ed il servizio, colpi sempre più penetranti e finalmente aggressivi sin dall’inizio dello scambio. A ciò va abbinata una mutata capacità di stare in campo ed una forza mentale che ormai difficilmente lo ...