Chatta per un anno con “Irene” | poi scopre che è un uomo di 64 anni e si suicida

Leggi su tpi

(Di venerdì 4 novembre 2022)con “”, poiche è undi 64e siÈ una vicenda drammatica quella raccontata da Le Iene nel corso dell’ultima puntata andata in onda su Italia nella serata di giovedì 2 ottobre e che riguarda Daniele, 24enne che si èto dopo aver scoperto che la ragazza con la quale si scambiava messaggi d’amore da circa unera in realtà un. La storia, ricostruita da Matteo Viviani, si è conclusa tragicamente il 21 settembre 2021 quando Daniele è stato trovato morto dai suoi genitori, impiccato nella soffitta della loro abitazione. La vicenda, sulla quale stindagando i carabinieri anche se la procura ha chiesto l’archiviazione per il reato principale, ovvero quello di morte come ...