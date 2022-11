175 anni fa moriva Felix Mendelssohn Bartholdy

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 4 novembre 2022) Fino a non moltissimo tempo fa la musica era solamente “contemporanea”. Non esisteva, come oggi, l’idea che si possa eseguire musica scritta da altri, specialmente se questi altri sono morti da secoli. E non esisteva neanche l’idea di poter eseguire più volte lo stesso brano, se non in rarissime eccezioni: i compositori scrivevano le loro opere su commissione, principalmente. Uno dei primi compositori che ha avuto l’intuizione di fare tutto questo, che oggi ci sembra assolutamente normale, è stato. Un ritratto di. Photo Credits: biografieonline.itLa famiglia e l’eredità Nato nel 1809, in una famiglia ebrea piuttosto benestante, si dimostra fin da subito un vero e proprio prodigio nella musica. Il suo talento si esprime ...