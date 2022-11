Visco “Prospettive per l' Italia non preoccupano molto”

(Di giovedì 3 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Nonostante i rischi che restano al ribasso e un outlook in peggioramento, penso che non ci siada preoccuparsi per l'”. Così il governatore della Banca d', Ignazio, in una conversazione ospitata dall'Omfif. La crescita del Pil del terzo trimestre, che nella “stima provvisoria” evidenzia un rafforzamento dello 0,5% rispetto ai tre mesi precedenti, migliore delle attese, potrebbe avere un effetto trascinamento e quindi un impatto positivo sulle stime per il 2023, ha spiegato.ha ricordato i due scenari del bollettino di Bank, che “sono stati presentati prima dei dati del terzo trimestre, che si traducono meccanicamente in un effetto trascinamento un pò più alto sul prossimo anno”.Il governatore ha sottolineato anche come “il rapporto ...

