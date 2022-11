Vince a Riga ma la Fiorentina va ai play-off di Conference

(Di giovedì 3 novembre 2022)(LETTONIA) (ITALPRESS) – Laregola la pratica Rfsnel primo tempondo in scioltezza per 3-0. Un successo che vale il secondo posto nel girone diper la squadra viola, oggi in gol con Barak, Cabral e Saponara già nei primi 45 minuti di gara: niente ottavi diretti ma-off visto che il Basaksehir ha battuto 3-1 gli Hearts. La sfida si sblocca al 7?, quando Saponara mette in mezzo un cross dalla sinistra sul quale si inserisce Barak, che batte sul primo palo un disattento Steinbors. Dopo altre due occasioni da rete per gli ospiti, sono i locali ad andare vicini all'1-1 al 43? con Ilic che incorna a lato di poco graziando Terracciano. Un minuto più tardi, però, gli uomini di Italiano rimettono le cose a posto siglando il 2-0: Venuti batte un corner, ...

