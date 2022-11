United e Monaco | vittorie a metà | vanno avanti ma da seconde dei gironi

Vittoria insapore per il Manchester, che supera la Real Sociedad ma solo di una rete: la squadra di Ten Hag resta così seconda. Ilcala il poker contro la Stella Rossa, supera i gironi ...Un Cristiano Ronaldo in versione assistman non basta al Manchesterper evitare il secondo posto nel Gruppo E e quindi gli spareggi contro le terze classificate ... Europa League,e Nantes ...I Red Devils superano la Real Sociedad, ma non nella classifica finale del gruppo. I francesi ne fanno quattro alla Stella Rossa ma restano sotto il Ferencvaros. Anche Friburgo e Nantes passano il tur ...Bastava un pareggio, è arrivata una sconfitta che condanna agli spareggi per gli ottavi di Conference League. La Lazio di Maurizio Sarri cade a Rotterdam e finisce terza nel Gruppo F, ...