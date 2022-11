Ue | von der Leyen a Meloni | “Tua visita a Bruxelles segnale forte”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 3 novembre 2022) (Adnkronos) –, 3 nov. (AdnKronos) – (Tog/AdnKronos) “Grazie Giorgiaper ilmandato dalla tuaalle istituzioni Ue come primo viaggio all’estero”. Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der, via social al termine del colloquio con la premier italiana. “E’ stata una buona opportunità per scambi su temi fondamentali che vanno dal sostegno all’Ucraina, all’energia, fino al piano Next Generation Eu per l’Italia e alle migrazioni”. L'articolo proviene da Italia Sera.