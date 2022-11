Tomori ‘dimentica’ Osimhen | “Sono questi tre gli attaccanti più difficili da marcare in Serie A”

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 3 novembre 2022) Il difensore del Milan, Fikayo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in seguito alla qualificazione agli ottavi dei rossoneri che, insieme a Napoli e Inter, formano il gruppetto di squadre italiane presenti nell’urna di Nyon lunedì. “Il nostro sogno è vincere il secondo Scudetto e la Champions League”, ha ammesso il difensore ex Chelsea, lanciando anche un segnale chiaro al Napoli, altra candidata al successo tricolore per questa stagione.: “Vi dico chii trepiùda” Nel corso della sua intervista, a Fikayoviene posta una domanda particolare: chi è l’attaccante più difficile danel nostro campionato? (Photo by MIGUEL MEDINA / AFP) (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)A ...