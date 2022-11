Supercoppa Femminile 2022 | Juventus-Roma | data | orario | streaming e tv

(Di giovedì 3 novembre 2022) Tutto pronto per laFerrovie dello Stato Italiane.scenderanno in campo sabato alle ore 14.30 allo stadio ‘Ennio Tardini’ di Parma (diretta su La7 e TimVision). Sarà l’edizione numero 26 dellae si gioca in gara secca dopo l’esperimento delle Final Four. La formazione bianconera, cinque volte campione d’Italia, è alla quinta partecipazione consecutiva (il bilancio è di tre vittorie e una sconfitta), mentre le giallorosse sono al debutto in gara secca. Domani, venerdì 4 novembre, è in programma la conferenza stampa di presentazione della: alle 17.30 sarà il turno di Joe Montemurro, allenatore della, e di una calciatrice bianconera. A seguire, alle ore 18, parleranno l’allenatore della ...

LaLEN 2022 di pallanuotosi giocherà invece sabato 17 dicembre (orario da definire) ad Atene , in Grecia : previsto il derby del Pireo tra le detentrici dell'Euro League, l'...... la prima ad arbitrare la finale diEuropea. Oggi - per fortuna - non fa notizia ... Mi piacerebbe non dover declinare la parola al maschile o ale che in futuro ci siano altre ... Supercoppa femminile, arbitra Maria Marotta Si avvicina la finale di Supercoppa tra la Juventus Women e la Roma: sui social bianconeri appare il ricordo della prima vittoria del 2019 ...Pronostici rispettati nelle prime partite del secondo turno di Coppa Italia femminile con cinque successi esterni delle teste di serie Tutto come da programma. In un format di Coppa Italia femminile c ...