Si mette dei tatuaggi adesivi sul volto per festeggiare Halloween ma non riesce a rimuoverli | “Devo andare in ufficio conciata così”

(Di giovedì 3 novembre 2022) Piccoli inconvenienti di un travestimento. Elizabeth Rose, 46 anni, ha pensato di usare alcuniper diventare mostruosa e, da brava nonna, ha usato bocca cicatrizzata e tagli vari sia per lei che per la nipote di 7 anni. Tutto bello, risultato impeccabile. Peccato che quando la figlia le ha domandato: “Ma hai rimosso gli?“, Elizabeth si sia trovata a fare i conti con la resistenza delle applicazioni horror. Ebbene, la 46enne ha postato un video su TikTok nel quale ha spiegato la situazione e che è diventato subito virale: “Sono una nonna,al lavoro e ho delle riunioni importanti, come faccio a presentarmi?”. La storia la racconta il Sun. Gli utenti di TikTok si sono ...

