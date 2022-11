Scalvini | Il Napoli è una squadra fisica | veloce | e di grande qualità offensiva Napoli miglior squadra d' Europa? Lo dicono i numeri

A la "Gazzetta dello Sport", si è raccontato il difensore dell'Atalanta, Giorgio. Che lezione è stata la sconfitta con la Lazio Difensivamente pensavamo di essere ... E con ilservirà. ...Queste le probabili formazioni: ATALANTA (3 - 4 - 1 - 2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer,, Koopmeiners, Soppy; Pasalic, Lookman; Zapata. All. Gasperini.(4 - 3 - 3): Meret; ...A la “Gazzetta dello Sport”, si è raccontato il difensore dell’Atalanta, Giorgio Scalvini. Che lezione è stata la sconfitta con la Lazio Difensivamente pensavamo di essere crescfuti, e invece non si ...Il giovane prodotto del vivaio nerazzurro: “Devo mettere più velocità e rapidità nel mio gioco” Giorgio Scalvini ha dovuto crescere molto in fretta, essendosi trovato a giocare in prima squadra e addi ...