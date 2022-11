PVF | Campidoglio informi le donne sul diritto a sepoltura feti

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 3 novembre 2022). Pro Vita Famiglia: Informare lesulalladei– «Chiediamo al– dichiara Jacopo Coghe di Pro Vita Famiglia – di impegnarsi a garantire alleun’informazione completa e corretta suldi dare degnaai propri figli, in seguito a un aborto volontario o spontaneo, a qualsiasi età gestazionale, sin dalla prima settimana. «È stato giusto intervenire per garantire l’anonimato delleche hanno vissuto la tragica esperienza dell’aborto, come fatto oggi dall’Assemblea di Roma Capitale, ma resta gravissimo che la normativa nazionale (D.P.R. 285/90) escluda a priori, se non tramite esplicita richiesta dei genitori, una degna...