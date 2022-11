Oroscopo Paolo Fox Venerdì 4 Novembre 2022 | Cancro agitato

Leggi su zon

(Di giovedì 3 novembre 2022) L’diFox per oggi,Ariete Le coppie nel corso delle prossime ore risolveranno un piccolo problema nato di recente. Marte favorevole permette di recuperare alcuni discorsi interrotti. Per quanto riguarda il lavoro, i nuovi progetti vanno approfonditi. Toro Per i single in arrivo amori nuovi, grandi e piacevoli novità. Per quanto riguarda il lavoro, verificate la tenuta di certi legami professionali. Gemelli Se vivete un rapporto da pochi giorni ci saranno dei silenzi che non saprete spiegare. Per quanto riguarda il lavoro, alla fine siete sempre voi a dover notare certe mancanze da parte di terzi.In amore potreste sollevare un polverone per nulla, mantenete la calma. Per quanto riguarda il lavoro, c’è stato un problema. Ora dovete ...