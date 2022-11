Nkunku gonfia un palloncino | la strana esultanza del calciatore | VIDEO

(Di giovedì 3 novembre 2022) Christopher Alancontinua a trascinare il Lipsia, si tratta di un attaccante moderno e in grado di fare la differenza. Il suo nome è salito alla ribalta anche per l’in occasione della partita contro lo Shakhtar. La squadra tedesca si è qualificata senza problemi agli ottavi di finale di Champions League, alle spalle della corazzata Real Madrid e con prospettive interessanti in vista del sorteggio degli ottavi di finale. La partita contro lo Shakhtar è stata dominata, il risultato di 0-4 lascia pochi dubbi sull’andamento dell’incontro. Il Lipsia passa in vantaggio dopo 10 minuti, proprio consu assist di Werner. Nella ripresa gli ospiti dilagano con André Silva, Szoboszlai e l’autogol di Bondar. Il Real Madrid vince il girone con 13 punti, poi il Lipsia a 12, in Europa League lo Shakhtar e il Celtic ...

