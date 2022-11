Nerazzurri in campo al “Cetilar”

(Di giovedì 3 novembre 2022) 3 Novembre 2022 Allenamento pomeridiano al “” di San Piero a Grado per il Pisa Sporting Club che sabato (ore 14.00) tornerà inall’Arena per affrontare il Cosenza. La squadra nerazzurra, dopo il riscaldamento iniziale, ha effettuato una serie di esercitazioni tattiche a tuttoprima di effettuare alcune simulazioni di gioco con lavori specifici per ogni settore; prima della fine della seduta spazio anche ad una partitella a ranghi contrapposti e ad una sessione di tiri in porta. Domani appuntamento, sempre nel pomeriggio, all’Arena per la rifinitura del giorno prima al termine della quale sarà diramata la lista dei convocati Fonte articolo e foto: pisasportingclub.com seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.

Inter News 24

... arrivato secondo nel girone complice la goleada del Benfica suldel Maccabì. Oltre alla ... Partiamo daiche hanno conquistato il per la fase finale grazie alle ottime prove contro il ...... ci si affiderà agli ultimi due allenamenti per capire quanta autonomia avranno in. Dal ... Squalifica scontata Pronto per la sfida contro ianche Danilo , che ha scontato la squalifica ... Juventus Inter, per Bastoni parola al campo (e non al mercato) Allenamento pomeridiano al “Cetilar” di San Piero a Grado per il Pisa Sporting Club che sabato (ore 14.00) tornerà in campo.Mercato Inter, Valentino Lazaro si sta imponendo al Torino. L'esterno austriaco della squadra granata, nel corso di questa estate, è passato in prestito ...