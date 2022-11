Napoli | Simeone | “Con l’Atalanta partita chiave ma la serie A è lunga Da piccolo desideravo essere qui ”

Leggi su sportface

(Di giovedì 3 novembre 2022) Il centravanti del, Giovanni, ha parlato a Radio Kiss Kiss dell’imminentedi sabato contro, “Per me la sfida conè molto importante. Dobbiamo ottenere i tre punti, anche se il campionato è lungo e bisogna rimanere calmi. Ogniconta, ogni volta i tre punti sono fondamentali. Ma questo in campionato conta dimostrare che noi ci siamo sempre. Per me conta tantissimo far capire agli altri che il veroè quello che si è visto finora”. Nella sua nuova avventura al’attaccante argentino ha giocato 370? segnando sei gol, uno ogni 61?. “Siamo solo all’inizio – ha commentato – sono qui da pochi mesi e sono molto contento di lavorare con questo gruppo e crescere ad ogni allenamento. I compagni mi ...