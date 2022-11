Lavoro | Pelazzi Argenta Soa | Occupazione tiene | ma con alcune criticità all' orizzonte

Leggi su iltempo

(Di giovedì 3 novembre 2022) Roma, 3 nov. (Labitalia) - “I dati dell'Istat di oggi sull'segnalano una sostanziale stabilizzazione dei livelli occupazionali nel terzo trimestre. Il settore delle costruzioni negli ultimi mesi ha dato un importante contributo alla tenuta occupazionale ma ci sonoall'. Il settore sta soffrendo molto per il caro materiali ed il caro energia, come denunciato da Ance e Confindustria, e c'è un esigenza di formare nuove figure professionali per posizioni attualmente scoperte. Altra grande sfida è legata all'uscita per pensionamento nei prossimi cinque anni di circa 165 mila addetti delle costruzioni che dovranno essere sostituiti”. Lo dichiara all'Adnkronos/Labitalia Giovanni, presidente diSoa, una delle principali società organismo di attestazione che ...