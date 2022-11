Ibrahimovic su Mbappè | “Il rinnovo col Psg? Non è la scelta giusta per lui”

Leggi su sportface

(Di giovedì 3 novembre 2022) “Se ha fatto laper se stesso? No. Per il? Sì. Ha fatto laper il club, non per lui”. Lo ha detto Zlatanin una intervista rilasciata a Canal Plus a proposito deldi contratto di Kylian Mbappé e del suo rifiuto al Real Madrid. “Si è messo in una situazione in cui è più importante del club, e il club gli ha dato le chiavi per fare questo – ha proseguito l’attaccante del Milan – Ma non puoi mai essere più grande di un club. Come persona non lo conosco bene, ma come giocatore è fantastico. Lui vuole imitare Zidane? Inizi ad aver voglia di crescere, c’è una ragione per cui Zidane è Zidane”. Ibra ha aggiunto che oggi “quando un ‘bambino’ diventa forte, si può guadagnare facilmente denaro. I genitori diventano così ...