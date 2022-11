Huawei Watch Gt 3 Se | ufficiale lo smartwatch entry

Nuovo smartwatch per il brand cinese. Un wearable ideale per chi si avvicina per la prima volta a questo tipo di dispositivi. Nuovo arrivo per il brand cinese, che presentaGT 3 SE . Si tratta di uno smartwatch entry - level , perfetto per chi vuole avvicinarsi al mondo degli orologi smart, per la prima volta, e ha necessità di un dispositivo da utilizzare ...ha annunciato un nuovo modello di smartwatch, il più economico della serieGT di attuale generazione.GT 3 SE è uno smartwatch entry - level all'avanguardia, progettato per rispondere alle "esigenze di chi vive in città, di chi pratica sport e di chi ha a cuore la propria salute" , ...La partnership annunciata con Wolfspeed garantirà la fornitura della tecnologia dei semiconduttori al carburo di silicio, essenziale per l'elettrificazione dei veicoli elettrici Jaguar Land Rover di p ...Con un'estetica meno ricercata dei modelli più costosi della famiglia, HUAWEI Watch GT 3 SE punta ad essere uno smartwatch conveniente e concreto pur senza far mancare al suo utente tutte le feature f ...