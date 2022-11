Ginnastica | i rappresentanti degli atleti | “Nessuno verrà lasciato solo”

(Di giovedì 3 novembre 2022) “Abbiamo letto sugli organi di stampa i racconti di alcune ex atlete dellaritmica, di cui ammiriamo il coraggio. Comenel Consiglio Federale della FGI, seguiamo con estrema attenzione l’evolversi della vicenda. Noi siamo schierati senza se e senza ma al fianco delle atlete. Sempre!”. Queste le parole di Michela Castoldi e Paolo Principi, consiglieri in rappresentanza, in una nota pubblicata sul sito della Feder. “Ci sentiamo coinvolti in prima persona in questo momento di grande disagio: il loro dolore è anche il nostro dolore – proseguono – Sono già allo studio importanti iniziative e progetti da parte del Consiglio Federale, per crearestrumenti che possano tutelare efficacemente ...

Domenica scenderanno in pedana a Biella, in occasione della terza prova del Campionato Individuale Silver, quattro atlete dell'Olimpia Aosta: Serena Molinari e Adelina Bulat gareggeranno per la prima volta nel difficile livello LD3, mentre le compagne Alice Esposito e Giulia Barbato competeranno in LC3.