Agenzia ANSA

Laof(BoE) ha annunciato oggi un ulteriore rialzo dei tassi d'interesse nel Regno Unito portandoli dal 2,25% al 3%, il valore più alto dal 2008. L'incremento record dello 0,75% non si ...Debole anche Londra ( - 0,25%), che aspetta la decisione dellaof: secondo gli analisti la BoE si allineera' alla Fed e annuncera' un aumento del costo del denaro di 75 punti base. La ... Gb: Bank of England aumenta i tassi al 3%, picco dal 2008 - Ultima Ora Come da attese, il Comitato di politica monetaria (MPC) della Bank of England (BoE) ha aumentato i tassi di interesse di 75 punti base, portando ...La Bank of England ha alzato i tassi di interesse di 75 punti base, il più grande aumento singolo dal 1989, ma ha contestualmente mostrato un tono accomod ...