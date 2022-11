Eternals | il produttore accenna a un possibile ritorno nell' MCU

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 3 novembre 2022) Una recente dichiarazione daldipotrebbe far sperare in un ipotetico, magari sotto forme differenti. Una recente dichiarazione di Nate Moore, ildie Black Panther: Wakanda Foreve), ha stuzzicato i fan Marvel in merito a un ipoteticodegli Eterni'MCU. Il film diretto da Chloe Zhao non ha raccolto moltissimi consensi alla sua uscita, risultando uno dei maggiori flop del suo genere. Partendo proprio dall'accoglienza tiepida di, da pubblico e critica, i fan dei personaggi hanno riservato pochissime aspettative nei confronti del loro ipotetico utilizzo. Alla domanda in merito a un futurodeglida Phase Zero, Moore ha così risposto: ...