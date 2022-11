Covid | la scelta del chirurgo dopo il reintegro dei colleghi no-vax | “Umiliazione per chi ha seguito le regole e la scienza | mi dimetto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 novembre 2022) In questo momento si trova in Kosovo, nella base Nato. Vincenzo Carrozza è une quando può chiede l’aspettativa per andare in zone di guerra. Nei mesi scorsi è stato anche in Ucraina per portare in salvo e curare i soldati feriti. Originario di Locri, Carrozza da anni vive a Chivasso: è uno scrittore ma è soprattutto un medico in servizio presso l’ospedale “Annunziata” di Savigliano, in provincia di Cuneo. A dicembre dovrebbe tornare in Italia ma le ultime notizie sui provvedimenti che il governo Meloni sta assumendo sulla sanità rischiano di far saltare il suo programma. Due giorni fa lo aveva preannunciato sui social. “Se tornano i no vax in ospedale io mi licenzio! La medicina è una cosa seria. Non una barzelletta!”. Detto fatto: è arrivata la lettera di dimissioni, indirizzata al “signor Ministro della Sanità” e “collega Schillaci”. Poche righe ma ...