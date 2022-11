Bambino di 3 anni morto per Il lockdown | il papà non poteva uscire di casa per andare in ospedale

... colmo di dolore e rabbia, per quanto accaduto al suodi appena 3. Centinaia di milioni di visualizzazioni, invece su Weibo, la piattaforma cinese simile a Twitter, dove tra i tanti post ...Il cane sbrana undi 7, coppia condannata: 'Lo avevano preso gratis su Facebook' Torino, cane meticcio ucciso da un pitbull: ferita la padrona che cercava di salvarlo I fatti La vicenda ...Impediti i soccorsi a un bambino di 3 anni che ha perso la vita a causa di una sospetta fuga di gas in un complesso residenziale chiuso per il lockdown a Lanzhoula capitale della provincia ...Bloccato in casa per il lockdown, un bimbo di 3 anni sarebbe stato raggiunto da una presunta fuga di gas, che non gli ha lasciato scampo, senza la possibilità di uscire, chiuso in un complesso ...