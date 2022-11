Abbandona 11 cagnolini appena nati nel bosco | “Abbiamo sentito i guaiti | erano in una scatola”

(Di giovedì 3 novembre 2022) Undiciti in une per questo destia morte certa. Fortunatamente però alcune persone, sentendo i lamenti dei cuccioli provenire dal, hanno deciso di controllare e li hanno trovati,in tempo, stipati in unadi cartone. Immediatamente è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti i Carabinieri unitamente al personale veterinario della Asl di competenza (Roma 5, ndr). Cuccioliti nela Bellegra (Roma) E’ successo a Bellegra, Comune della provincia di Roma di circa 2.700 anime. La vicenda, a lieto fine come visto, ha avuto origine qualche giorno fa, quando alcune persone che stavano percorrendo a piedi la S.P. 63/A, richiamate ...

