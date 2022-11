Uscito Lobotka | si è spenta la luce del Napoli

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 2 novembre 2022). C’è uncon lui e unsenza di lui. Ne scrive la Gazzetta con Maurizio Nicita: Forse non è un caso, ma appena èsi èladel. Qualcuno può ribattere che c’entra relativamente visto che la squadra ha subito gol solo da calcio d’angolo. Vero, ma questo è capitato anche perché gli azzurri si sono abbassati un po’ troppo concedendo di più in mezzo, lì dove il centro di gravità permanente che risponde al nome di Stanleyha dominato in lungo e in largo. No, non è una critica a Spalletti per averlo tolto nel finale. Ma questo spiega ancor meglio perché il tecnico toscano non vuol mai fare a meno del suo trottolino amoroso, quello che finora tra l’altro ha tirato il fiato meno di ...