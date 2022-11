Un ritorno inaspettato a X Factor 2022 | ecco di chi si tratta

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Lo scorso giovedì è andato in onda il primo Live di X. Nonostante sisse di un appuntamento molto atteso, il numero degli ascolti non ha raggiunto il livello desiderato. Sembra che la produzione del talent show stia provando a fare di tutto per migliorare questa situazione. Stando alle ultime indiscrezioni provenienti da Dagospia, pare abbia deciso di dare spazio a un volto noto proveniente dal passato. Se la notizia venisse confermata, si tratterebbe di undavvero strepitoso. Abbonati a Sky per non perdere la prossima puntata di X!/testo rilevante Xsi prepara ad accogliere un ospite speciale: di chi si? X, come sempre, sta dando spazio ai ...