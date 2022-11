Twitter | verso video a pagamento | l’ultima idea di Musk

, su questo punto, non ha rilasciato commenti. Comunque il team incaricato di studiare le implicazioni di questa nuova funzionalità avrebbe "solo tre giorni per fornire un feedback sui ......per più di 15 tonnellate di rifiuti raccolti - si inseriscono in un percorso virtuosola ...qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su(...Elon Musk ha preso un'azienda che già perde soldi e per la mega acquisizione l'ha pure caricata di debiti che con gli interessi toglieranno ancora più profittabilità. "La piazza del mondo" - come l'ha ...Da quando Elon Musk ha comprato Twitter si sono moltiplicati gli account nati su Mastodon, il social decentralizzato dove i server sono in mano agli utenti ...