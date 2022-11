Samsung Galaxy Z Fold e Z Flip in costante miglioramento negli anni

(Di mercoledì 2 novembre 2022) In un recente incontro tenutosi con alcuni fornitori, così come riportato da ‘thelec.net‘, il colosso di Seul ha fatto sapere che il mercato degli smartphone pieghevoli avrà un CAGR dell’80% fino al 2025. Il gigante tecnologico sudcoreano si aspetta anche che Apple si unirà al segmento dei pieghevoli nel 2024, ma con notebook e tablet prima, non smartphone. Il produttore asiatico ha anche divulgato che, nel mercato sudcoreano, gli utenti iPhone tra i 20 ei 30stavano cambiando i loro dispositivi con telefoni pieghevolia una velocità da tre a quattro volte superiore rispetto a prima. Si è anche affermato che fino al 90% degli utenti di smartphone pieghevoli dovrebbe acquistare smartphone pieghevoli anche come prossimo dispositivo. Mentre gli smartphone pieghevoli rappresentano solo l’1% del mercato totale degli smartphone, il colosso di ...

... di sicuro sarebbe un modello di nicchia che però potrebbe riprendere un discorso lasciato in sospeso da tempo (basti pensare alla fotocamera - smartphoneNx). Per il momento ne sono ......parte di questi punti sono già noti per il miglioramento degli smartphone pieghevoli r sarà interessante vedere cosa faràcon i prossimi pieghevoli della serieZ. Sembra chesi ...Ci sono delle belle novità per quanto riguarda i Samsung Galaxy S23, che potrebbero anche essere presentati prima del previsto secondo le ultime indicazioni. Come riportato da ‘phonearena.com ‘, tutti ...I tre Galaxy S23 proseguono nel loro percorso che li porterà ad essere ufficiali. Un percorso fatto di indiscrezioni - per noi appassionati - e di certificazioni da parte degli enti che regolamentano ...