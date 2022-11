F1 | morto Mauro Forghieri | ingegnere della Ferrari 312 di Niki Lauda

F1:Forghieri scelto personalmente da Ferrari. La Gazzetta dello Sport racconta che fu proprio Enzo Ferrari a scegliere Forghieri come capo ingegnere del Reparto Corse: una scelta lungimirante ...Lutto in casa Ferrari e nel mondo della Formula 1 . Èa Modena all'età di 87 anniForghieri , ingegnere a lungo nella scuderia del Cavallino e stretto collaboratore di Enzo Ferrari. È stato direttore delle Rosse nell'epoca d'oro dei titoli di ..."Con Mauro Forghieri non solo scompare uno dei più grandi tecnici italiani, apprezzato in tutto il mondo, ma anche un amico e un collaboratore con cui ho condiviso anni meravigliosi e indimenticabili ...Oggi è un giorno triste per gli appassionati di F1, della Ferrari e del motorsport in generale: ci ha lasciati a Modena Mauro Forghieri, storico ingegnere del Cavallino Rampante. Lo storico ...