E’ Signorini a spiegare perchè Marco Bellavia non partecipa alle puntate del GF VIP 7

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Lo hanno notato tutti, se n’è anche molto parlato: nello studio del Grande Fratello VIP 7 c’è spazio per persone che sono state squalificate, come Ginevra Lamborghini ed Elenoire Ferruzzi, gente cacciata con percentuali bulgare dalla casa, ex concorrenti come Giovanni Ciacci per i quali è stato aperto un televoto, ma non c’è una poltrona per. A buttare benzina sul fuoco, ci aveva pensato il manager diche con un post, poi modificato sui social, aveva spiegato che il suo assistito, nonvain diretta del Grande Fratello VIP,non invitato. E allora l’indignazione del pubblico si è fatta sentire sui social. Così tanto che pensate un po’, anche una dolce nonnina ha scritto a ...