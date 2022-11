Commemorazione defunti | Accrocca | “Non dimentichiamo le categorie fragili”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Vivere la vita come dono per noi stessi, come il Vangelo ci insegna”. L’arcivescovo metropolita di Benevento, Felice, ha esortato i fedeli ad un inno alla vita nella solennereligiosa deipresso la Chiesa Madre del Cimitero di Benevento. Alla tradizionale Cerimonia abbiamo notato il prefetto, Carlo Torlontano, il questore, Edgardo Giobbi, il comandate provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Enrico Calandro, il comandante della Guardia di Finanza Eugenio Bua, il comandante della Polizia Municipale, Fioravante Bosco , il sindaco Clemente Mastella con l’assessore Attilio Cappa, ma anche semplici cittadini e le associazioni combattentistiche e militari. Grande, come sempre, la partecipazione dei beneventani ai semplici riti in memoria dei propri ...