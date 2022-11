Borsa Milano | oggi Piazza Affari in lieve rialzo in attesa della Fed

(Di mercoledì 2 novembre 2022) (Adnkronos) – Giornata negativa per le Borse europee, nel giorno in cui si attende la decisioneFederal Reserve sui tassi di interesse. Con la riunione dibanca centrale americana (per la serata italiana) sembra scontato un aumento di 75 punti base. I tassi d’interesse negli Usa, così, arriverebbero tra il 3,75% e il 4%. In controtendenza, che chiude guadagnando lo 0,03%, a 22.802,97 punti. Sale però lo spread tra Btp e Bund tedeschi, che ora viaggia attorno ai 215 punti base. Questo nel giorno in cui l’agenzia di rating Moody’s ha abbassato l’outlook sulle banche italiane a negativo. Inoltre la previsione per il nostro Pil è di una crescita zero nel 2023, contro l’oltre 3% di quest’anno. Sul listino principale di...

