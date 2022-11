Bayern-Inter e quella curiosità stimolata nella mente di Inzaghi

Leggi su intermagazine

(Di mercoledì 2 novembre 2022) L’esce dall’Allianz Arena sconfitto dalMonaco Si è chiusa con una sconfitta indolore il cammino dell’fase a gironi della Champions League in casa delMonaco. I bavaresi hanno replicato il punteggio di San Siro con una rete per tempo, ma i nerazzurri possono definirsi soddisfatti della prova offerta all’Allianz Arena. “Laresta. E Simonein qualche modo se la porterà avanti fino agli ottavi, dove il sogno è quello di incrociare il Porto, ma incombono le altri grandi corazzate, Real, City, forse Psg, senza dimenticare Conte con il suo Tottenham: in questo momento di grazia, dopo sei vittorie e un pari al Camp Nou, l’dei titolari, sconfitta per la prima volta a Monaco, avrebbe potuto ...