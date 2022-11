Battuto un “record” nel Gruppo A di Champions League | non riguarda il Napoli

(Di mercoledì 2 novembre 2022) È terminato ieri il cammino ai gironi del, primo nel propriononostante la sconfitta contro il Liverpool. In attesa delle partite di questa sera, il cui termine consegnerà il quadro completo degli ottavi di finale, è giusto effettuare un resoconto suldegli azzurri. Sebbenee Liverpool abbiano terminino tale avventura a pari punti (quindici), è la squadra di Spalletti a qualificarsi da prima della classe, grazie al vantaggio negli scontri diretti nonché nella differenza reti. A scendere in Europa, è invece l’Ajax, totalizzando i suoi unici 6 punti nel doppio confronto con i Rangers. Proprio la squadra di Glasgow, in seguito alla sconfitta di ieri sera, ha concluso la sua avventura ininfrangendo un ...

La società farmaceutica britannica GlaxoSmithKline ( GSK ) hale stime degli analisti per ... pur avendo registrato un altro trimestre(il 16° trimestre consecutivo con una crescita ...L'ultimo gioco haquestoin soli tre giorni. " Grazie, giocatori di Call of Duty, per aver reso il lancio di Modern Warfare 2 uno di quelli da, nonché l'apertura per un'opera di ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...È terminata l’edizione più emozionante di Lucca Comics & Games, che ha segnato il ritorno a una nuova normalità e ...