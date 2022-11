Assalto a un portavalori nel centro di Barletta | auto in fiamme

A quanto si apprende da una prima ricostruzione della polizia, che indaga ed e' sul posto con carabinieri e vigili del fuoco, i quattro hanno bloccato la via di fuga ale sarebbero ...Un gruppo di malviventi - composto in tutto da sei persone (sembrerebbero quattro uomini e due donne) - hanno compiuto unaldella IVRI Sicuritalia da poco giunto all'esterno ...Scene da film quelle viste a Barletta questa mattina davanti all’ufficio postale di via Canne, vicino a un mercato rionale molto affollato. Un commando armato, formato da quattro persone, ha assaltato ...Un commando armato, formato da almeno quattro persone, ha dato fuoco a un'auto posta di traverso lungo la carreggiata e ha assaltato un ...