YOUTH LEAGUE- Liverpool-Napoli 5-0 29’Koumas; 51? Doak; 56? Chambers; 63? | 66? Doherty Si chiude con una debacle l’avventura europea degli azzurrini

(Di martedì 1 novembre 2022) IlPrimavera di Frustalupi ha giocato la sua ultima partita inin trasferta contro il. Una partita che però aveva poco da dire vista l’eliminazione già maturata nelle precedenti gare.azzurra in questa competizione è stata davvero deludente, con un solo punto maturato nella gara contro l’Ajax al Piccolo. La gara di oggi ha seguito l’andazzo delle altre trasferte europee, dove i ragazzi di Frustalupi hanno totalizzato 0 punti. FrustalupiPrimavera, crollo a: i Reds trionfano 5-0 E pensare che glisembravano star reggendo bene l’urto almeno in fase difensiva, dopo una prima mezz’ora avara di emozioni. Invece, al 29? arriva ...

Passiamo allache ha già visto Plzene Barcellona pareggiare 1 - 1 mentre tra gli incontri in corso di svolgimento troviamo anche il Napoli con il Liverpool. Sfida che si bisserà questa ...Napoli Calcio -Liverpool Napoli , la squadra di Frustalupi affronterà nell'ultima partita didel girone, ormai già eliminato con 1 punto soltanto. Gli azzurrini cercano di giocarsela senza ... Youth League, Juventus-Psg vale la vetta del girone 46' - Duplice fischio di Damian Sylwestrzak, finisce qui il primo tempo di Bayern Monaco-Inter di Youth League! All'intervallo il parziale dice 1-0 per i bavaresi, in vantaggio al ...32' - BOTIS SALVA L'INTER! Secondo intervento in pochi secondi del portiere greco, qui pronto a respingere una conclusione potente di Wimmer. 32' - Zvonarek cerca il gol ...