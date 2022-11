Stop ai rave party | fino a 6 anni per chi li organizza E linea dura per navi ONG e immigrazione

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 1 novembre 2022)quella che intende adottare il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Ne solo un esempio i provvedimenti suie il ritorno, nel dibattito politico, delle tante discusse Ong. Per quel che riguarda ire e prendere a queste feste adesso diventa un reato specifico, il 434-bis del Codice penale, punibile con pene che vannoa seidi reclusione. Ma non solo, tornano al centro della scena anche le tanto discusseong. Leggi anche: Governo Meloni, ecco chi sono i nuovi ministri: il giuramento in diretta (VIDEO)re o partecipare ad undiventa reato Come anticipato,re e ...