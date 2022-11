Serie A | l’elenco dei calciatori squalificati | out Milinkovic-Savic

(Di martedì 1 novembre 2022) E’ stato pubblicatocompleto deidopo la 12esima giornata del campionato diA. Continua senza sosta la corsa del Napoli di Luciano Spalletti, la partita contro il Sassuolo si è conclusa sul netto risultato di 4-0. Si ferma il Milan, brutto ko contro il Torino. Tutto facile per l’Inter contro la Sampdoria, continua la marcia della Juventus che ha sbancato il campo del Lecce. Sconfitta a sopresa della Lazio contro la Salernitana, 1-3 il punteggio. Tre punti d’oro della Roma. Foto di Emanuele Pennacchio / AnsaGliinA Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione dell’1 novembre 2022, ha assunto le decisioni qui di seguito ...

