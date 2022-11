Pistola a salve alterata per sparare sul serio | 23enne arrestato

(Di martedì 1 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoVillaricca (Na) – Unaè costata l’arresto ad undi Villaricca, già noto alle forze dell’ordine. Una ‘Bruni BBM 315’ calibro 8 ideata per ricreare solo il rumore dello sparo poiper esplodere proiettili veri. Non solo. Sulla canna era stato ricavato un innesto per incassare un silenziatore. Ad arrestare il giovane i carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli. Nella sua abitazione di Licola i militari hanno trovato l’arma, completa di caricatore e 5 proiettili calibro 6.35. L’uomo è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

