Padel | Mondiali 2022 | l’Italia femminile batte il Messico e vola ai quarti | i maschi perdono contro l’Argentina ma restano in corsa

(Di martedì 1 novembre 2022) È appena terminata a Dubai la seconda giornata della sedicesima edizione del DP World – WorldChampionships, evento organizzato dall’InternationalFederation con la collaborazione della UAEPA, la Federazionedegli Emirati Arabi Uniti. Anche quest’oggi sono scese in campo le due squadre italiane e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutto quello che è successo. TORNEOha battuto con un netto 3-0 ile ha strappato il pass per idi finale con una partita d’anticipo. Nel primo match di oggi Carolina Petrelli ed Emily Stellato hanno battuto agilmente Natalia Blanco e Emma Reyes per 6-1 6-3. Sono poi scese in campo Carolina Orsi e Valentina Tommasi: le due ...

