Migranti | naufragio in Grecia di una barca a vela | si cercano decine di dispersi

Atene, 1 nov. " La Guardia costiera greca ha attivato un'operazione di ricerca per cercare di localizzare decine di dispersi dopo il naufragio di un'imbarcazione al largo dell'isola di Eubea, nel Mar Egeo. La barca era partita da Smirne, in Turchia, e a bordo viaggiavano 68 persone, secondo le prime stime. Nell'area delle condizioni atmosferiche erano piuttosto difficili, a causa dei venti di burrasca. Nove uomini si sono messi in salvo su un isolotto. Nuovo dramma dei migranti, stavolta in Grecia: una barca a vela su cui stavano viaggiando circa 68 migranti, salpata dalla Turchia, è naufragata nelle prime ore di questa mattina.